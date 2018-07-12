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Всемирный банк обвинил необразованных девочек в нанесении ущерба экономике

Всемирный банк высчитал потери экономики от отсутствия у девочек школьного образования, сообщает «Газета.Ru».



Авторы отчета пришли к выводу, что если бы каждая девочка в мире получила полное 12-летнее образование, то общий объем заработков женщин мог бы ежегодно привносить в мировую экономику от 15 до 30 трлн долларов.



По информации Всемирного банка, во всем мире около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет не ходят в школу. Девять из десяти девочек (89,3%) получают начальное образование, однако только три из четырех (77,1%) заканчивают среднюю школу. В странах с низким уровнем дохода менее 65% оканчивают начальную школу, и только треть завершает обучение в средней.



В докладе говорится, что женщины, которые окончили начальную школу, зарабатывают на 14-19% больше женщин без образования. Девушки с полным средним образованием получают уже вдвое больше, а с высшим образованием — в три раза больше, чем девушки без образования.

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