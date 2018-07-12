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Сборная Хорватии пробилась в финал ЧМ-2018

12 июль 2018 (10:32)

Сборная Хорватии стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает «Лента.ру».

Хорваты одержали победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 2:1. Счет на 5-й минуте встречи открыл защитник англичан Киран Триппьер. Хорваты сравняли счет на 69-й минуте: голом отличился полузащитник Иван Перишич.

Хорватия одержала победу в дополнительное время: мяч на 109-й минуте встречи забил нападающий Марио Манджукич.

Другим финалистом турнира стала сборная Франции, обыгравшая 10 июля команду Бельгии со счетом 1:0.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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