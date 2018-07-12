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Армия Израиля атаковала военные объекты в Сирии

Израильские военные нанесли удар по трем военным объектам в Сирии из-за нарушения границ беспилотником, сообщает ТАСС.



«Армия нанесла удары по трем военным постам в Сирии в ответ на проникновение на территорию Израиля сирийского БПЛА, который ранее в среду был перехвачен израильскими силами», — говорится в документе.



Ранее в среду израильские военные при помощи ракеты Patriot перехватили залетевший на 10 км вглубь территории еврейского государства беспилотный летательный аппарат сирийской армии. Официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил, что израильские оборонные системы «вели аппарат с момента его вхождения в демилитаризованную зону» в районе границы.



«Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным за все, происходящее на его территории, и предостерегает его от дальнейших действий против израильских сил», — указали военные. В пресс-службе добавили, что армия «готова к широкому спектру сценариев» и «будет и впредь продолжать действовать по мере необходимости в целях обеспечения безопасности израильских граждан».

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