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МИД России заявил о бесполезности НАТО

МИД России прокомментировал заявление НАТО об агрессивной российской политике, сообщает «Лента.ру».



«Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.



Ранее 11 июля НАТО опубликовало декларацию, в которой критикует Москву за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, нарушение пространства стран НАТО, попытку вмешательства в дела других стран и использование кибератак и дезинформации.

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