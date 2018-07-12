Дайджест
МИД России заявил о бесполезности НАТО
12 июль 2018 (10:31)
МИД России прокомментировал заявление НАТО об агрессивной российской политике, сообщает «Лента.ру».
«Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Ранее 11 июля НАТО опубликовало декларацию, в которой критикует Москву за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, нарушение пространства стран НАТО, попытку вмешательства в дела других стран и использование кибератак и дезинформации.
«Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Ранее 11 июля НАТО опубликовало декларацию, в которой критикует Москву за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, нарушение пространства стран НАТО, попытку вмешательства в дела других стран и использование кибератак и дезинформации.
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