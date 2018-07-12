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Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе»

Португальский футболист Криштиану Роналду может закончить карьеру в туринском «Ювентусе», пишет газета «Советский спорт» со ссылкой на агента форварда Жорже Мендеша.



«Ювентус» станет последним клубом Криштиану, и я счастлив, что футболист принял такое решение. Он завершит свою чудесную карьеру в этом клубе», — сказал Мендеш.



33-летний Роналду перешел в стан «бьянконери» из мадридского «Реала» во время текущего трансферного окна.

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