Дайджест
Роналду может завершить карьеру в «Ювентусе»
12 июль 2018 (10:31)
Португальский футболист Криштиану Роналду может закончить карьеру в туринском «Ювентусе», пишет газета «Советский спорт» со ссылкой на агента форварда Жорже Мендеша.
«Ювентус» станет последним клубом Криштиану, и я счастлив, что футболист принял такое решение. Он завершит свою чудесную карьеру в этом клубе», — сказал Мендеш.
33-летний Роналду перешел в стан «бьянконери» из мадридского «Реала» во время текущего трансферного окна.
«Ювентус» станет последним клубом Криштиану, и я счастлив, что футболист принял такое решение. Он завершит свою чудесную карьеру в этом клубе», — сказал Мендеш.
33-летний Роналду перешел в стан «бьянконери» из мадридского «Реала» во время текущего трансферного окна.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать