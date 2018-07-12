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В Екатеринбурге обесточен микрорайон Пионерский

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Екатеринбурге с утра 12 июля 2018 года было нарушено электроснабжение в микрорайоне Пионерский.



По сообщению пользователей соцсетей, с 06.00 электричества не было в домах по улице Уральской и на прилегающих к ней территориях. Также обесточены светофоры. Движение автотранспорта в микрорайоне затруднено.



Напомним, что в Свердловской области до 12 июля объявлено штормовое предупреждение.

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