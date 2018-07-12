Новости дня
В Екатеринбурге обесточен микрорайон Пионерский
12 июль 2018 (10:12)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Екатеринбурге с утра 12 июля 2018 года было нарушено электроснабжение в микрорайоне Пионерский.
По сообщению пользователей соцсетей, с 06.00 электричества не было в домах по улице Уральской и на прилегающих к ней территориях. Также обесточены светофоры. Движение автотранспорта в микрорайоне затруднено.
Напомним, что в Свердловской области до 12 июля объявлено штормовое предупреждение.
По сообщению пользователей соцсетей, с 06.00 электричества не было в домах по улице Уральской и на прилегающих к ней территориях. Также обесточены светофоры. Движение автотранспорта в микрорайоне затруднено.
Напомним, что в Свердловской области до 12 июля объявлено штормовое предупреждение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 12 июля
- Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили до 11 июля
- В Екатеринбурге продлено штормовое предупреждение
- В Свердловской области на 24-25 мая вновь объявили штормовое предупреждение
- Сегодня будет восстановлено горячее водоснабжение в трех районах Екатеринбурга