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В 2018 году урожай зерна в России может снизиться до 105 млн тонн
12 июль 2018 (09:56)
УрБК, Москва, 12.07.2018. Из-за засушливой погоды на юге России и в Поволжье урожай зерна в этом году может снизиться до 105 млн т против рекордных 135 млн т в 2017 году, пишет «Коммерсантъ».
Так, центр «Совэкон» снизил прогноз по сбору зерна с 188,6 млн до 113,9 млн т. Директор центра Андрей Сизов не исключает, что новый урожай зерна может быть ниже уровня 2014-2015 годов (105,3-104,8 млн т).
Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы с 71,5 млн до 70,8 млн т. Решение гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько объясняет необычайно сухим состоянием зерна, которое сейчас собирается на юге: при норме 12-13% влажность убираемого зерна достигает 10-10,5%.
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ожидает урожай зерна в 2018 году на уровне 115,7 млн т. Он уточняет, что прогноз может быть скорректирован в конце месяца с учетом складывающихся погодных условий.
Так, центр «Совэкон» снизил прогноз по сбору зерна с 188,6 млн до 113,9 млн т. Директор центра Андрей Сизов не исключает, что новый урожай зерна может быть ниже уровня 2014-2015 годов (105,3-104,8 млн т).
Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) снизил прогноз урожая пшеницы с 71,5 млн до 70,8 млн т. Решение гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько объясняет необычайно сухим состоянием зерна, которое сейчас собирается на юге: при норме 12-13% влажность убираемого зерна достигает 10-10,5%.
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ожидает урожай зерна в 2018 году на уровне 115,7 млн т. Он уточняет, что прогноз может быть скорректирован в конце месяца с учетом складывающихся погодных условий.
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