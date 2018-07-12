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В Екатеринбурге подняли ставки по управлению многоквартирными домами

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Власти Екатеринбурга утвердили ставки за работы по управлению многоквартирными домами. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.



Теперь в негазифицированных домах, которые оборудованы лифтами, но без мусоропроводов или мусорокамер, тариф составит 26,97 руб. за квадратный метр. Ранее ставка составляла 26,01 руб.



Для газифицированных домов с такими же параметрами ставка составит 27,72 руб., тогда как ранее была установлена на уровне 26,51 руб.



Если же в доме нет лифтов, мусоропроводов и он негазифицирован, то ставка будет 21,1 руб. вместо 20,35 руб.

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