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В Екатеринбурге подняли ставки по управлению многоквартирными домами
12 июль 2018 (09:32)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. Власти Екатеринбурга утвердили ставки за работы по управлению многоквартирными домами. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Якоб.
Теперь в негазифицированных домах, которые оборудованы лифтами, но без мусоропроводов или мусорокамер, тариф составит 26,97 руб. за квадратный метр. Ранее ставка составляла 26,01 руб.
Для газифицированных домов с такими же параметрами ставка составит 27,72 руб., тогда как ранее была установлена на уровне 26,51 руб.
Если же в доме нет лифтов, мусоропроводов и он негазифицирован, то ставка будет 21,1 руб. вместо 20,35 руб.
Теперь в негазифицированных домах, которые оборудованы лифтами, но без мусоропроводов или мусорокамер, тариф составит 26,97 руб. за квадратный метр. Ранее ставка составляла 26,01 руб.
Для газифицированных домов с такими же параметрами ставка составит 27,72 руб., тогда как ранее была установлена на уровне 26,51 руб.
Если же в доме нет лифтов, мусоропроводов и он негазифицирован, то ставка будет 21,1 руб. вместо 20,35 руб.
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