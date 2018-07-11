Дайджест
Полезные решения от Carbon Soft помогут развитию бизнеса
11 июль 2018 (17:57)
Необходимость использования эффективных цифровых технологий с каждым годом осознает все больше отечественных компаний. Мало того, сегодня без целевого программного обеспечения невозможно ведение целого ряда видов бизнеса. Цифровые разработки позволяют существенно упростить деятельность компании и снизить ее затраты. Именно на эти цели и направлено программное обеспечение для бизнеса от Carbon Soft. Сегодня в ассортименте компании представлены комплексные продукты, включающие профессиональное сопровождение и техническую поддержку на всех этапах сотрудничества.
Фотография с сайта Pixabay
Специалисты Carbon Soft предлагают программное обеспечение, которое идеально подходит для систем с высокими требованиями надежности и значительной нагрузкой. Продукты компании уже используют многие вузы операторы связи и крупнейшие предприятия по всей стране. Одним из последних решений, которое пользуется спросом, прежде всего, у интернет-провайдеров, является фильтр трафика CarbonReductorDPIX. С его помощью достигается 100% эффективность блокировки интернет-ресурсов, попавших в списки Минюста и Роскомнадзора.
Данное программное обеспечение позволяет:
— сэкономить ресурсы компании;
— обеспечить выполнение требований законодательства;
— застраховать фирму от штрафов;
— успешно проходить проверки АС «Ревизор»;
— сократить расходы на оборудование.
При этом фильтр интегрирован с личным кабинетом АС «Ревизор», поэтому автоматически проверяет работоспособность системы фильтрации. Пользователю не придется тратить на это время и силы, при этом он всегда будет получать актуальную информацию.
Другим важным направлением деятельности компании Carbon Soft является разработка софта для операторов связи. Новейшим решением для этой сферы деятельности является биллинговая система Carbon Billing. Она позволяет удерживать и обрабатывать одновременно до 1,5 абонентов в реальном времени. При этом система проста в изучении и использовании, быстро устанавливается и отличается широким функционалом.
Программное решение Carbon Billing отлично подойдет для интернет-провайдеров, операторов телевидения и телефонии. Более 300 уникальных возможностей и функций, которые регулярно обновляются, делают этот продукт эффективным инструментом для разных видов бизнеса. Получить подробную консультацию по возможностям программных решений от Carbon Billing, а также доступ к демо-версиям можно на официальном сайте компании www.carbonsoft.ru.
Фотография с сайта Pixabay
Специалисты Carbon Soft предлагают программное обеспечение, которое идеально подходит для систем с высокими требованиями надежности и значительной нагрузкой. Продукты компании уже используют многие вузы операторы связи и крупнейшие предприятия по всей стране. Одним из последних решений, которое пользуется спросом, прежде всего, у интернет-провайдеров, является фильтр трафика CarbonReductorDPIX. С его помощью достигается 100% эффективность блокировки интернет-ресурсов, попавших в списки Минюста и Роскомнадзора.
Данное программное обеспечение позволяет:
— сэкономить ресурсы компании;
— обеспечить выполнение требований законодательства;
— застраховать фирму от штрафов;
— успешно проходить проверки АС «Ревизор»;
— сократить расходы на оборудование.
При этом фильтр интегрирован с личным кабинетом АС «Ревизор», поэтому автоматически проверяет работоспособность системы фильтрации. Пользователю не придется тратить на это время и силы, при этом он всегда будет получать актуальную информацию.
Другим важным направлением деятельности компании Carbon Soft является разработка софта для операторов связи. Новейшим решением для этой сферы деятельности является биллинговая система Carbon Billing. Она позволяет удерживать и обрабатывать одновременно до 1,5 абонентов в реальном времени. При этом система проста в изучении и использовании, быстро устанавливается и отличается широким функционалом.
Программное решение Carbon Billing отлично подойдет для интернет-провайдеров, операторов телевидения и телефонии. Более 300 уникальных возможностей и функций, которые регулярно обновляются, делают этот продукт эффективным инструментом для разных видов бизнеса. Получить подробную консультацию по возможностям программных решений от Carbon Billing, а также доступ к демо-версиям можно на официальном сайте компании www.carbonsoft.ru.
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