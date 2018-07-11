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В мае 2018 года среднемесячная зарплата в Свердловской области составила 38,7 тыс. рублей
11 июль 2018 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В мае 2018 года среднемесячная начисленная зарплата в Свердловской области по полному кругу организаций составила 38,7 тыс. руб. За год показатель вырос на 7,9%, следует из данных Свердловскстата.
При этом среднемесячная зарплата в Свердловской области без учета малого бизнеса в мае составила почти 42,6 тыс. руб. По сравнению с прошлым маем показатель вырос на 6,9%.
Среднемесячная зарплата по полному кругу организаций за пять месяцев 2018 года достигла 36 тыс. руб., что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель без учета малых предприятий достиг 40,9 тыс. руб., это на 7,3% больше, чем за пять месяцев 2017 года.
При этом среднемесячная зарплата в Свердловской области без учета малого бизнеса в мае составила почти 42,6 тыс. руб. По сравнению с прошлым маем показатель вырос на 6,9%.
Среднемесячная зарплата по полному кругу организаций за пять месяцев 2018 года достигла 36 тыс. руб., что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель без учета малых предприятий достиг 40,9 тыс. руб., это на 7,3% больше, чем за пять месяцев 2017 года.
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