«Иннопром-2018»: «умные» соглашения «МегаФона»

Сегодня, 11 июля 2018 года, на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2018» компания «МегаФон» заключила два знаковых соглашения. Первое из них направлено на ускорение автоматизации производства за счет внедрения промышленного интернета вещей в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). Второе — на реализацию цифровых проектов и передовых телеком-разработок в Нижней Туре. Оба документа впервые в рамках выставки скрепили мобильной электронной подписью с помощью смартфонов.Согласно первому соглашению, оператор цифровых возможностей «МегаФон» и научно-исследовательское отделение Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова займутся разработкой и внедрением умных телеком-решений для одного из крупнейших мировых производителей стали — ММК.Повысить эффективность производства на предприятии и его дочерних структурах помогут комплексные разработки «МегаФона» на базе индустриального интернета вещей (IIoT). Среди основных направлений — масштабное внедрение технологий удаленного управления объектами, онлайн-видеонаблюдение и автоматизация производственного цикла. Промышленный интернет вещей должен связать десятки и сотни тысяч устройств в единую систему, для этого у «МегаФона» есть стандарт NB-IoT (Narrow Band IoT).Мобильные электронные подписи под документом поставили руководитель научно-исследовательского отделения ММК Денис Якобчук и директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.«Мы рады, что удалось сегодня подписать столь важное соглашение. Это только первый шаг в нашем взаимодействии. Надеюсь, такое сотрудничество поможет Магнитогорскому металлургическому комбинату сделать производство ещё более эффективным и идти в ногу со временем», — сказал на церемонии Валерий Величко.Данное соглашение стало новым этапом развития сотрудничества оператора и ММК: в 2017 году стороны объединили усилия по развитию современных стандартов связи на территории присутствия.«Хорошо, что у нас есть такой сильный партнер, как компания «МегаФон». Надеемся на длительное и плодотворное сотрудничество в области цифровизации производства на промышленных предприятиях Магнитогорска», — отметил Денис Якобчук.Второе соглашение подписали Валерий Величко и глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенюк.«Соглашение стало возможным, поскольку мы инвестируем много средств в Свердловскую область, в частности, в Нижнюю Туру. Мы создали здесь качественную инфраструктуру, которая позволит использовать все инновационные технологии, запускать цифровые решения. Надеемся, что договор позволит нам и администрации округа развивать и улучшать качество связи на данной территории», — отметил Валерий Величко.По условиям документа впервые на Среднем Урале в городе с населением до 20 тыс. человек, Нижней Туре, в течение пяти лет будут реализовываться цифровые проекты. Так, для повышения безопасности «МегаФон» предлагает организовать систему облачного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. Видеокамерами, а также информационными табло предлагается оснастить и остановки общественного транспорта.По словам директора по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгения Иванова, в результате реализации соглашения Нижняя Тура станет первой в регионе территорией по комплексному внедрению элементов «Умного города».Отметим, что мобильную электронную подпись (МЭП) для электронных документов первым на рынке предложил «МегаФон». МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует всем требованиям действующего законодательства. Она позволяет максимально оперативно подписывать юридически значимые документы с мобильного телефона или планшета из любой точки мира, где есть сотовая связь.