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Данные о всех транспортных средствах в России соберут в единую систему

УрБК, Москва, 11.07.2018. В России планируется создать единую систему государственного реестра транспортных средств, пишет газета «Коммерсантъ».



Соответствующее положение прописано в законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно документу, в реестр должны вноситься все сведения о транспортных средствах и проведенные с ними регистрационные действия.



Нормативы работы реестра должно подготовить МВД РФ. В настоящее время все данные о транспортных средствах в стране регистрируют в специальной системе ГИБДД.

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