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Данные о всех транспортных средствах в России соберут в единую систему
11 июль 2018 (17:24)
УрБК, Москва, 11.07.2018. В России планируется создать единую систему государственного реестра транспортных средств, пишет газета «Коммерсантъ».
Соответствующее положение прописано в законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно документу, в реестр должны вноситься все сведения о транспортных средствах и проведенные с ними регистрационные действия.
Нормативы работы реестра должно подготовить МВД РФ. В настоящее время все данные о транспортных средствах в стране регистрируют в специальной системе ГИБДД.
Соответствующее положение прописано в законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно документу, в реестр должны вноситься все сведения о транспортных средствах и проведенные с ними регистрационные действия.
Нормативы работы реестра должно подготовить МВД РФ. В настоящее время все данные о транспортных средствах в стране регистрируют в специальной системе ГИБДД.
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