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Обещанного «300-Парка» ждут
11 июль 2018 (17:12)
Группа Синара четвертый год подряд презентует на «Иннопроме» один из своих мегапроектов — строительство нового зоопарка. О переезде учреждения из центра города в строящийся район Новокольцовский было заявлено еще в 2015 году. С того времени проект из набора рисунков дорос до макета, но сроки строительства были перенесены с 2018 на 2020 год. В текущей экономической ситуации не исключено, что на следующем «Иннопроме» планы Группы Синара снова могут измениться, а сам зоопарк останется лишь экспонатом для выставки.
Планы по переезду зоопарка из центра города, где он существует с 1930 года, на более просторную площадку в Екатеринбурге обсуждались еще с советского времени. Учреждение предлагалось перенести то на ВИЗ, то в район ЦПКиО им. Маяковского. Но все вопросы, связанные с этим, упирались в отсутствие финансирования.
К 2015 году стало известно, что объект решила взять на себя Группа Синара. В том же году в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2015» глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ЗАО «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) Михаил Ходоровский подписали соглашение о совместных планах переноса Екатеринбургского зоопарка в микрорайон Новокольцовский.
Уже тогда была выбрана площадка размером 37 га. Сейчас территория зоопарка составляет 2,5 га. К следующему «Иннопрому-2016» инвестор представил проект на бумаге. На чертежах комплекс разместили уже на территории 50 га. Тогда же было заявлено, что новый зоопарк начнут строить в 2018 году. Первую очередь в 34 га планировалось сдать к 2023 году, то есть к 300-летию Екатеринбурга.
При этом ни горадминистрация, ни Группа Синара не раскрывали общую сумму расходов. В 2015 году в рамках «Иннопрома» Александр Якоб уточнил, что строительство будет проходить на основе государственно-частного партнерства: застройщик предоставляет земельный участок, готовит проект и инфраструктуру, а все остальное оплачивается из бюджета. Однако с тех пор стороны не поднимали вопрос источников финансирования проекта.
В свою очередь, независимые эксперты озвучивали лишь приблизительную сумму в несколько миллиардов рублей, поскольку детали строительства также оставались неизвестны. На фоне экономического кризиса финансовые аналитики сомневались, что Группа Синара самостоятельно пойдет на такие траты. На помощь из бюджета всех уровней также не приходилось рассчитывать из-за хронического дефицита.
К «Иннопрому-2017» планы Группы Синара снова изменились. Площадь задуманного объекта сократилась почти до 35 га, из которых для первой очереди было выделено 18,7 га, то есть почти в два раза меньше, чем в планах 2016 года. За год авторы придумали объекту название — «300-Парк». Других серьезных продвижений в работе на выставке представлено не было.
К нынешнему «Иннопрому-2018» застройщик снова переписал ключевые цифры проекта. Общая площадь объекта снова была увеличена — до 55 га (из них 34,7 га — для расселения животных). Одновременно с этим были перенесены сроки строительства — с 2018 на 2020 год. Но первую очередь ЗАО «Синара-Девелопмент» по-прежнему рассчитывает сдать к 2023 году.
Зато была озвучена сумма затрат — 5 млрд руб. (по первоначальным оценкам). Кроме того, спустя четыре года после заключения соглашения появился макет нового комплекса. Впрочем, очередная презентация не сняла вопросов к реальности осуществления проекта.
Во-первых, по-прежнему непонятно, из каких источников будет финансироваться строительство. Во-вторых, непонятно, для кого именно строится новый зоопарк. Комплекс планируется обустроить в 10 км от центра города, а жилая зона Новокольцовского рассчитана не более чем на 20 тыс. человек. Сам объект фактически будут возводить в чистом поле. Все недостатки существующего зоопарка перекрываются одним важным преимуществом — транспортной доступностью. Для объекта в районе Новокольцовского потребуется налаживать отдельную инфраструктуру.
Посетители «Иннопрома-2018», которые не раз видели презентации Группы Синара, уже не исключают, что к следующей выставке застройщик снова может изменить параметры проекта.
Судьба нового зоопарка в этой связи все больше напоминает историю со строительством парка развлечений DreamWorks. С идеей этого объекта ЗАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» также кочевало от выставки к выставке, попутно меняя параметры и сроки. Проект до 2015 года так и оставался на бумаге, а вскоре о нем начали забывать. Еще одно сходство нового зоопарка и развлекательного центра DreamWorks заключается в том, что оба объекта планировалось строить на окраине города и при отсутствии налаженной инфраструктуры.
Группа Синара, в свою очередь, также может проходить со своим проектом через несколько «Иннопромов». Как показала практика, для внесения новизны достаточно переписывать параметры объекта, пока эта тема окончательно не приестся остальным участникам и посетителям выставки.
Планы по переезду зоопарка из центра города, где он существует с 1930 года, на более просторную площадку в Екатеринбурге обсуждались еще с советского времени. Учреждение предлагалось перенести то на ВИЗ, то в район ЦПКиО им. Маяковского. Но все вопросы, связанные с этим, упирались в отсутствие финансирования.
К 2015 году стало известно, что объект решила взять на себя Группа Синара. В том же году в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2015» глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор ЗАО «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) Михаил Ходоровский подписали соглашение о совместных планах переноса Екатеринбургского зоопарка в микрорайон Новокольцовский.
Уже тогда была выбрана площадка размером 37 га. Сейчас территория зоопарка составляет 2,5 га. К следующему «Иннопрому-2016» инвестор представил проект на бумаге. На чертежах комплекс разместили уже на территории 50 га. Тогда же было заявлено, что новый зоопарк начнут строить в 2018 году. Первую очередь в 34 га планировалось сдать к 2023 году, то есть к 300-летию Екатеринбурга.
При этом ни горадминистрация, ни Группа Синара не раскрывали общую сумму расходов. В 2015 году в рамках «Иннопрома» Александр Якоб уточнил, что строительство будет проходить на основе государственно-частного партнерства: застройщик предоставляет земельный участок, готовит проект и инфраструктуру, а все остальное оплачивается из бюджета. Однако с тех пор стороны не поднимали вопрос источников финансирования проекта.
В свою очередь, независимые эксперты озвучивали лишь приблизительную сумму в несколько миллиардов рублей, поскольку детали строительства также оставались неизвестны. На фоне экономического кризиса финансовые аналитики сомневались, что Группа Синара самостоятельно пойдет на такие траты. На помощь из бюджета всех уровней также не приходилось рассчитывать из-за хронического дефицита.
К «Иннопрому-2017» планы Группы Синара снова изменились. Площадь задуманного объекта сократилась почти до 35 га, из которых для первой очереди было выделено 18,7 га, то есть почти в два раза меньше, чем в планах 2016 года. За год авторы придумали объекту название — «300-Парк». Других серьезных продвижений в работе на выставке представлено не было.
К нынешнему «Иннопрому-2018» застройщик снова переписал ключевые цифры проекта. Общая площадь объекта снова была увеличена — до 55 га (из них 34,7 га — для расселения животных). Одновременно с этим были перенесены сроки строительства — с 2018 на 2020 год. Но первую очередь ЗАО «Синара-Девелопмент» по-прежнему рассчитывает сдать к 2023 году.
Зато была озвучена сумма затрат — 5 млрд руб. (по первоначальным оценкам). Кроме того, спустя четыре года после заключения соглашения появился макет нового комплекса. Впрочем, очередная презентация не сняла вопросов к реальности осуществления проекта.
Во-первых, по-прежнему непонятно, из каких источников будет финансироваться строительство. Во-вторых, непонятно, для кого именно строится новый зоопарк. Комплекс планируется обустроить в 10 км от центра города, а жилая зона Новокольцовского рассчитана не более чем на 20 тыс. человек. Сам объект фактически будут возводить в чистом поле. Все недостатки существующего зоопарка перекрываются одним важным преимуществом — транспортной доступностью. Для объекта в районе Новокольцовского потребуется налаживать отдельную инфраструктуру.
Посетители «Иннопрома-2018», которые не раз видели презентации Группы Синара, уже не исключают, что к следующей выставке застройщик снова может изменить параметры проекта.
Судьба нового зоопарка в этой связи все больше напоминает историю со строительством парка развлечений DreamWorks. С идеей этого объекта ЗАО «РЕГИОНЫ-Девелопмент» также кочевало от выставки к выставке, попутно меняя параметры и сроки. Проект до 2015 года так и оставался на бумаге, а вскоре о нем начали забывать. Еще одно сходство нового зоопарка и развлекательного центра DreamWorks заключается в том, что оба объекта планировалось строить на окраине города и при отсутствии налаженной инфраструктуры.
Группа Синара, в свою очередь, также может проходить со своим проектом через несколько «Иннопромов». Как показала практика, для внесения новизны достаточно переписывать параметры объекта, пока эта тема окончательно не приестся остальным участникам и посетителям выставки.
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