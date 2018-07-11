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Максимальная стоимость бензина АИ-95 в Челябинской области в июне составила 44,90 рубля

УрБК, Челябинск, 11.07.2018. В Челябинской области не зафиксировано изменений цен на бензин в период с 10 июня по 10 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.



По данным антимонопольного ведомства, последнее повышение цен было зафиксировано в начале июня. Максимальная цена на бензин марки АИ-92 составила 40,85 руб., марки АИ-95 — 44,90 руб.



В целом цена на различных АЗС в Челябинске колеблется от 39,10 руб. до 40,90 руб. за марку АИ-92; от 39,10 руб. до 44,45 руб. — на АИ-95 и от 43,50 руб. до 44,93 руб. — на дизельное топливо.

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