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В I полугодии в Свердловской области демонтировали 1,7 тыс. незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В I полугодии на территории Екатеринбурга и вдоль автомобильных дорог Свердловской области демонтированы 1 тыс. 773 незаконные рекламные конструкции. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по управлению госимуществом (МУГИСО).



«В добровольном порядке демонтирована 321 рекламная конструкция, ФКУ «Федеральным управлением автомобильных дорог «Урал» — 52 рекламные конструкции, ГКУ СО «Управлением автомобильных дорог» — 19 рекламных конструкций», — говорится в сообщении.



В отчетном периоде ведомство утвердило пять схем размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильных дорог. По результатам аукционов проведена работа по заключению 24 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

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