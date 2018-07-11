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Минфин РФ отказал ФНС в расширении полномочий
11 июль 2018 (16:06)
УрБК, Москва, 11.07.2018. Министерство финансов РФ не планирует расширять полномочия Федеральной налоговой службы (ФНС) для сбора налогов с физических лиц, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов РФ Илью Трунина.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что ФНС попросила Минфин предоставить ей право на доступ к информации банков о движении средств на счетах граждан.
Фактически налоговая предлагала загрузить эти данные в свою базу, чтобы доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов. Сейчас такую информацию ФНС могут получить только в рамках проверок.
По словам И. Трунина, действующее законодательство дает ФНС достаточно широкие полномочия, в том числе — запрашивать информацию о средствах налогоплательщиков у третьих лиц.
«Каких-то особых дополнительных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется», — заявил замминистра.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что ФНС попросила Минфин предоставить ей право на доступ к информации банков о движении средств на счетах граждан.
Фактически налоговая предлагала загрузить эти данные в свою базу, чтобы доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов. Сейчас такую информацию ФНС могут получить только в рамках проверок.
По словам И. Трунина, действующее законодательство дает ФНС достаточно широкие полномочия, в том числе — запрашивать информацию о средствах налогоплательщиков у третьих лиц.
«Каких-то особых дополнительных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется», — заявил замминистра.
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