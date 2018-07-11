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Официальный курс доллара США снизился на 34 коп., евро — на 49 коп.

УрБК, Москва, 11.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 34,62 коп., до 62,09 руб., евро — на 49,98 коп., до 72,84 руб.

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