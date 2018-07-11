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На ММК подвели итоги конкурса «Лучший поставщик 2017 года»

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги конкурса «Лучший поставщик 2017 года». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Конкурс направлен на признание и поощрение усилий и достижений поставщиков, их стимулирование к внедрению программ, направленных на непрерывное улучшение работы.



Мероприятие проходит уже третий год подряд. В церемонии награждения победителей, прошедшей в конференц-зале заводоуправления ПАО «ММК», принял участие генеральный директор компании Павел Шиляев.



«Наша компания сотрудничает в среднем с 1 тыс. 700 поставщиками. Взаимоотношение с ними является одним из ключевых аспектов успешного развития любого предприятия. Мы систематически ведем работу по оценке эффективности своего сотрудничества. Каждый квартал рассчитывается рейтинг поставщиков по результатам поставок. Проводятся выездные технические аудиты производителей, организованы ежемесячные встречи в формате «Дня открытых дверей». Но мы решили не останавливаться на этом и отметить лучших из лучших», — сказал он.



По результатам работы конкурсной комиссии были определены лучшие поставщики в 18 номинациях. Они получили памятные дипломы.



Поставщиков оценивала специальная комиссия из представителей коммерческой службы ММК, проанализировавшая поставку материально-технических ресурсов и услуг за 2017 год и выбравшая самых надежных и добросовестных поставщиков.



В заключение торжественного мероприятия генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за плодотворное сотрудничество.



Целью конкурса «Лучший поставщик» также является открытость и прозрачность процесса закупок в ПАО «ММК». При проведении конкурса основными критериями оценки для выявления победителей стали качество поставляемой продукции, ее востребованность и привлекательность, оптимальная цена, инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара и услуг, нацеленность на потребителя, соблюдение договорных сроков поставок, а также объем поставок.

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