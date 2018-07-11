Новости дня

Минэкономразвития прогнозирует курс долл. США к концу 2018 года на уровне 61,7 рубля

УрБК, Москва, 11.07.2018. Курс долл. США на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года — 63,8 руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития РФ уточненный макроэкономический прогноз на 2018 год.



На конец 2020 года ведомство прогнозирует курс долл. США в 64,1 руб., конец 2021 года — 63,9 руб., конец 2022 года — 64,8 руб., конец 2023 года — 66,4 руб., конец 2024 года — 68,0 руб.



Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднегодовому курсу рубля. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара США в 2018 году составит 60,8 руб., в 2019 году — 63,2 руб., в 2020 году — 63,8 руб. в 2021 году — 64 руб., в 2022 году — 64,7 руб., в 2023 году — 66,3 руб., в 2024 году — 68,0 руб.



Среднегодовой курс евро к долл. США заложен в прогнозе в 2018 году на уровне 1,252 доллар СШАа, в 2019-2024 годах — 1,3 доллара США за евро.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: