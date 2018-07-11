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ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2018»

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером международной промышленной выставки «Иннопром-2018», которая проходит в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 9 по 12 июля 2018 года.



В первый день выставку посетили вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, сообщает пресс-служба компании.



«Иннопром» — важное для нас мероприятие, здесь представлено много новинок, которые производственникам будет полезно изучить, — поделился впечатлениями Денис Новоженов. — Тема этого года — «Цифровое производство» — для ЕВРАЗа очень актуальна, мы постоянно изучаем лучшие ИТ-решения и внедряем наиболее перспективные».



По словам Алексея Кушнарева, «Иннопром» является площадкой, которая объединяет крупнейшие промышленные компании, поставщиков оборудования и технологий.



«Я уже провел около 10 деловых встреч. Пообщался с представителями торгово-промышленной палаты Германии, руководителями БелАЗа, «НПО-Автоматики», компании «Вист». Мы обсудили возможное сотрудничество», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов принял участие в совещании по строительству высокоскоростной магистрали «Екатеринбург — Челябинск», на которой присутствовали губернаторы Свердловской и Челябинской областей.



На выставочном стенде ЕВРАЗа представлены ключевые инфраструктурные объекты России, построенные из металлопроката компании. ЕВРАЗ — лидирующий производитель стальной продукции для строительного сектора страны. Металлургические комбинаты — ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК — отгружают металлопрокат на крупнейшие инфраструктурные объекты по всему миру. Металл ЕВРАЗа использовался для олимпийских объектов в Сочи, Универсиады в Казани и Красноярске, стадионов Чемпионата мира по футболу, а также для месторождений по добыче нефти и газа, промышленных предприятий, ГЭС, аэропортов и вокзалов. Балка, арматура, шпунт ЕВРАЗа способны выдерживать высокие температурные нагрузки и гарантируют прочность конструкций, поэтому их можно использовать как в южных районах, так и на Крайнем Севере.



Международная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2012 года. Основная тема в 2018 году — «Цифровое производство», партнер — Республика Корея. В выставке принимают участие более 600 компаний из 95 стран мира. Общая площадь экспозиции составляет около 50 тыс. квадратных метров.

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