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В Росалкогольрегулировании сменилось руководство
11 июль 2018 (13:29)
УрБК, Москва, 11.07.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Игоря Чуяна с должности руководителя Росалкогольрегулирования. Документ опубликован на сайте кабмина.
И. Чуян занимал этот пост с начала 2009 года.
Как пишет газета «Коммерсантъ», освободившуюся должность займет генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт» Игорь Алешин.
И. Чуян занимал этот пост с начала 2009 года.
Как пишет газета «Коммерсантъ», освободившуюся должность займет генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт» Игорь Алешин.
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