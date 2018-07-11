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В Росалкогольрегулировании сменилось руководство

УрБК, Москва, 11.07.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Игоря Чуяна с должности руководителя Росалкогольрегулирования. Документ опубликован на сайте кабмина.



И. Чуян занимал этот пост с начала 2009 года.



Как пишет газета «Коммерсантъ», освободившуюся должность займет генеральный директор ФКП «Союзплодоимпорт» Игорь Алешин.

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