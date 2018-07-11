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ФАС возбудила четыре дела по фактам нарушений при размещении рекламы в Екатеринбурге в период ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. Свердловское УФАС возбудило четыре дела по фактам нарушений при размещении рекламного контента в Екатеринбурге в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.



Как сообщает пресс-служба министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), дела были возбуждены после того, как ведомство выявило эти нарушения на 19 рекламных конструкциях.



В дальнейшем в ходе рассмотрения дел УФАС приняло решение о направлении предписаний о прекращении нарушений законодательства о рекламе в ООО «Фьючер Медиа», ООО «Грейд Групп», ООО «Ситисайн-Урал», ООО «Екатеринбург-2000».



«Департаментом рекламы будет продолжена работа по созданию прозрачного, регулируемого, конкурентного рынка наружной рекламы, являющегося важным экономическим и общественным ресурсом, в том числе в условиях особого статуса города Екатеринбурга как участника Чемпионата мира по футболу-2018 и иных значимых общероссийских и международных мероприятий», — отмечают в пресс-службе МУГИСО.

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