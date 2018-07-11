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Более 10 тыс. сотрудников и ветеранов Группы ЧТПЗ отмечают День металлурга

УрБК, Челябинск, 11.07.2018. Более 10 тыс. сотрудников и ветеранов Группы ЧТПЗ, членов их семей в Челябинске и Первоуральске принимают участие в мероприятиях под общей темой «Динь, динь, динь металлурга!», посвященных профессиональному празднику. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, от всей души поздравляю с Днем металлурга! В первую очередь хочу поблагодарить вас за хорошую работу. Нам есть чем гордиться. Мы успешно осваиваем новые виды продукции, участвуем в знаковых проектах, внедряем новые технологии и максимально повышаем качество наших труб. И во всех успехах Группы ЧТПЗ есть заслуга каждого из вас. Только вместе мы делаем нашу компанию лучше, выводим ее на лидирующие позиции», — говорится в поздравлении председателя совета директоров Группы ЧТПЗ Александра Федорова.



В преддверии Дня металлурга более 150 сотрудников Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов отмечены отраслевыми, региональными и корпоративными наградами. Почетного звания «Трудовая династия Группы ЧТПЗ» удостоены семья Тихомировых (общий стаж работы на Челябинском трубопрокатном заводе — более 270 лет) и семья Кормильцевых-Ахманаевых (стаж на Первоуральском новотрубном заводе — более 160 лет).



Традиционно в праздничную неделю проходят концерты для ветеранов и спортивные турниры. Для детей сотрудников состоятся развлекательные программы с вручением сертификатов первоклассникам на приобретение канцтоваров. Второй год подряд в Челябинске будет организован квест для молодых сотрудников, после которого гостей ждут пляжная дискотека и выступление российской музыкальной группы BOGACHI (участники шоу «Песни на ТНТ»). В Первоуральске концерт с участием BOGACHI состоится для работников ПНТЗ и жителей города. Завершатся праздничные гуляния фейерверком под звуки гимна «Сталевары России».

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