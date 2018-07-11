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Судебные приставы арестовали квартиру жителя Ивделя за долг по налогам на сумму 60 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В Ивделе судебные приставы арестовали квартиру площадью 70 кв. м. из-за задолженности собственника по налогам.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, долг по налоговым платежам, сборам и пени составлял более 60 тыс. руб. Судебный пристав-исполнитель выдал постановление об ограничении должника в праве выезда за границу. Затем было принято решение арестовать недвижимость.



После ареста квартиры собственник начал погашать задолженность.

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