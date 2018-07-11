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Таиландские дети похудели на два килограмма за время заточения в пещере

Большинство таиландских школьников потеряли в весе по два килограмма за время нахождения в подтопленной пещере, сообщает «Газета.Ru».



«По нашей оценке, они находятся в удовлетворительном состоянии и не демонстрируют признаков стресса. Большая часть ребят потеряла в среднем около 2 кг», — сказал представитель минздрава Таиланда.



Накануне из затопленной пещеры спасли всех людей: 12 игроков юниорской футбольной команды и их тренера.



Теперь, как сообщается, в свете международной огласки власти Таиланда рассматривают возможность превратить пещеру в туристическую достопримечательность.

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