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Криштиану Роналду перешел в «Ювентус»

Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала», сообщает «Лента.ру».



5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год.



2 июня Corriere dello Sport сообщило, что португалец выдвинул руководству «Реала» условие, согласно которому, он останется в клубе, если будет получать 80 миллионов евро в год. Роналду намекнул на смену команды после победы в финале Лиги чемпионов.



Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года. Португалец забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

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