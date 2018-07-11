Дайджест
Криштиану Роналду перешел в «Ювентус»
11 июль 2018 (11:05)
Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала», сообщает «Лента.ру».
5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год.
2 июня Corriere dello Sport сообщило, что португалец выдвинул руководству «Реала» условие, согласно которому, он останется в клубе, если будет получать 80 миллионов евро в год. Роналду намекнул на смену команды после победы в финале Лиги чемпионов.
Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года. Португалец забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.
5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год.
2 июня Corriere dello Sport сообщило, что португалец выдвинул руководству «Реала» условие, согласно которому, он останется в клубе, если будет получать 80 миллионов евро в год. Роналду намекнул на смену команды после победы в финале Лиги чемпионов.
Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года. Португалец забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.
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