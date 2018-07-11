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Роскосмос модернизировал логотип

Роскосмос обновил логотип, который оказался модернизированной версией прежней эмблемы госкорпорации, сообщает РИА Новости.



«Это модернизированный, современный логотип, вырвавшийся из круга», — заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.



Одновременно с этим стало известно, что на несколько месяцев приостановлены пуски с космодрома Байконур. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен 10 июля грузовой корабль «Прогресс МС-09», пристыковавшийся к МКС за рекордно короткое время. Следующий старт запланирован на конец октября.

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