Дайджест
Роскосмос модернизировал логотип
11 июль 2018 (11:04)
Роскосмос обновил логотип, который оказался модернизированной версией прежней эмблемы госкорпорации, сообщает РИА Новости.
«Это модернизированный, современный логотип, вырвавшийся из круга», — заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.
Одновременно с этим стало известно, что на несколько месяцев приостановлены пуски с космодрома Байконур. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен 10 июля грузовой корабль «Прогресс МС-09», пристыковавшийся к МКС за рекордно короткое время. Следующий старт запланирован на конец октября.
«Это модернизированный, современный логотип, вырвавшийся из круга», — заявили агентству в пресс-службе госкорпорации.
Одновременно с этим стало известно, что на несколько месяцев приостановлены пуски с космодрома Байконур. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен 10 июля грузовой корабль «Прогресс МС-09», пристыковавшийся к МКС за рекордно короткое время. Следующий старт запланирован на конец октября.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С Байконура успешно запущен космический грузовик «Прогресс»
- «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с Восточного
- Космический грузовик «Прогресс М-М» совершил последнюю стыковку с МКС
- Обломки космического корабля «Прогресс М-18М» затопили в Тихом океане
- Директор РА «Восход» Ирина Крафт: логотип города должны выбирать профессионалы