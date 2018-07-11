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Скончался внук генсека Леонида Брежнева

В Крыму от остановки сердца умер внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального отделения партии «Родина» Константина Кнырика.



«Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт», — сказал Кнырик. По его словам, информацию о смерти 57-летнего внука генсека он получил от руководителя Севастопольской организации партии «Родина».



Собеседник агентства пояснил, что Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от партии «Родина».

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