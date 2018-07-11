Дайджест
Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ-2018
11 июль 2018 (11:03)
Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу — 2018, обыграв команду Бельгии, сообщает «Лента.ру».
Матч прошел на арене «Санкт-Петербург». Единственный мяч во встрече забил защитник французской команды Самюэль Умтити, который на 51-й минуте замкнул подачу с углового. Победа сделала французов первыми финалистами турнира.
Бельгийцы в четвертьфинале обыграли сборную Бразилии. Команда Роберто Мартинеса одержала победу со счетом 2:1. Франция в свою очередь переиграла уругвайцев со счетом 2:0.
Во втором полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Англии и Хорватии. Матч состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.
Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.
Матч прошел на арене «Санкт-Петербург». Единственный мяч во встрече забил защитник французской команды Самюэль Умтити, который на 51-й минуте замкнул подачу с углового. Победа сделала французов первыми финалистами турнира.
Бельгийцы в четвертьфинале обыграли сборную Бразилии. Команда Роберто Мартинеса одержала победу со счетом 2:1. Франция в свою очередь переиграла уругвайцев со счетом 2:0.
Во втором полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Англии и Хорватии. Матч состоится 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.
Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля.
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