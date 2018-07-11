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Службу городских кладбищ Екатеринбурга оштрафовали за незаконные захоронения в Шарташском лесопарке

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В Екатеринбурге муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Служба городских кладбищ» оштрафовали за незаконные захоронения в Шарташском лесопарке. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В январе 2018 года лесничий ГКУ СО «Дирекция лесных парков» установил факт самовольного использования лесного участка, расположенного в границах ООПТ «Шарташский лесной парк». На площади в полгектара были найдены захоронения, которые вышли за границы существующего кладбища «Шарташское». Согласно перечню лесных парков Свердловской области, парк является особо охраняемой территорией областного значения. В нем запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам.



Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в марте 2018 года признало МКУ «Служба городских кладбищ» виновным в совершении административного правонарушения по статье 7.9 КоАП РФ и назначило ему штраф в размере 200 тыс. руб. за самовольное использование лесного участка. Решением Кировского районного суда Екатеринбурга постановление оставлено без изменения.



Представитель МКУ подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой отменить решение, указывая, что служба не предоставляла гражданам земельные участки для погребения умерших, а захоронения проводятся самостоятельно.



Тем не менее суд апелляционной инстанции оставил решение Кировского районного суда в отношении МКУ «Служба городских кладбищ» без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

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