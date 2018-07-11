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Руководители торгово-промышленных палат высоко оценили технологический уровень ММК

УрБК, Магнитогорск, 11.07.2018. Делегация представителей торгово-промышленных палат (ТПП), прибывшая в Магнитогорск по случаю юбилея местной ТПП, побывала на Магнитогорском металлургическом комбинате и высоко оценила его технологический уровень. Об этом сообщает управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



В составе делегации вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, уполномоченный по работе с территориальными ТПП Борис Озеров, президенты республиканских, областных и городских ТПП Уральского региона. Руководители системы ТПП РФ вместе с министром экономического развития Челябинской области Сергеем Смольниковым посетили ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», где смогли ознакомиться с самыми современными производственными комплексами комбината, такими как толстолистовой стан 5000 и стан 2000 холодной прокатки.



«Такие предприятия, как Магнитка, ― это не только наше наследие индустриальной эпохи советского времени, но и глубокая модернизация нынешнего времени. Это очень сложно поддерживать и тем более ― развивать в нынешних непростых и очень жестких конкурентных условиях. И вот эта работа ― она видна», ― отметил Дмитрий Курочкин.



Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников отметил, что ММК ― лидер инновационных процессов не только в регионе, но и в стране. Именно промплощадка ММК стала базой для внедрения совершенно новых форматов взаимодействия крупного и среднего бизнеса на базе индустриального парка. Еще не заработавший в полную мощность парк уже стал примером для подражания и ярким образчиком конструктивного сотрудничества разных по весовой категории бизнес-структур. И в этом цели промышленного гиганта и торгово-промышленной палаты совпадают.



«Мы на территорию Магнитогорска стараемся затащить, в хорошем смысле слова, лучшие передовые технологии, те компетенции, которых в области пока нет. Но с учетом перспективных направлений они у нас появятся. И в этом плане магнитогорский бизнес проявляет себя очень нестандартно, очень активно. А это именно те составляющие успеха, которыми Магнитка всегда славилась», ― отметил Сергей Смольников.

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