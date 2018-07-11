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В Невьянске директор фирмы «Вектор» обвиняется в хищении 138,6 тыс. рублей
11 июль 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. В Невьянский городской суд передано уголовное дело в отношении директора ООО «Вектор», который обвиняется в хищении 138,6 тыс. руб. по программе содействия в трудоустройстве инвалидов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, в период до сентября 2014 года обвиняемый, зная, что по госпрограмме, утвержденной правительством Свердловской области, в случае трудоустройства работника-инвалида, состоящего в Центре занятости населения, как нуждающегося в работе, возмещаются затраты на выплату заработной платы работнику-инвалиду и на оснащении его рабочего места.
Обвиняемый подыскал двух инвалидов, пообещав им денежные выплаты в течение года за подписанные ими документы о трудоустройстве в ООО «Вектор», при этом фактически выполнение работ от них не требовалось.
После этого директор привез их в Невьянский центр занятости, где оформил документы о постановке их на учет как нуждающихся в работе, принял участие в программе, заключил соглашение о предоставление субсидии на возмещение затрат на оборудование рабочих мест.
Однако обязательства, связанные с оснащением рабочих мест инвалидов, не исполнил, а предоставленные денежные средства в размере 138,6 тыс. руб. потратил по своему усмотрению на развитие деятельности своей фирмы.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, в период до сентября 2014 года обвиняемый, зная, что по госпрограмме, утвержденной правительством Свердловской области, в случае трудоустройства работника-инвалида, состоящего в Центре занятости населения, как нуждающегося в работе, возмещаются затраты на выплату заработной платы работнику-инвалиду и на оснащении его рабочего места.
Обвиняемый подыскал двух инвалидов, пообещав им денежные выплаты в течение года за подписанные ими документы о трудоустройстве в ООО «Вектор», при этом фактически выполнение работ от них не требовалось.
После этого директор привез их в Невьянский центр занятости, где оформил документы о постановке их на учет как нуждающихся в работе, принял участие в программе, заключил соглашение о предоставление субсидии на возмещение затрат на оборудование рабочих мест.
Однако обязательства, связанные с оснащением рабочих мест инвалидов, не исполнил, а предоставленные денежные средства в размере 138,6 тыс. руб. потратил по своему усмотрению на развитие деятельности своей фирмы.
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