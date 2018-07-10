Росатом представил новые направления на «Иннопроме-2018»

В Свердловской области к 2020 году появится Центр ядерной медицины полного цикла, где пациенты смогут получать онкологическую помощь от диагностики до лечения и мониторинга. Соответствующее соглашение о намерениях на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге 10 июля подписали губернатор региона Евгений Куйвашев, генеральный директор «Русатом Хэлскеа» (входит в ГК «Росатом») Денис Чередниченко, представитель «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.«Одним из главных вызовов является общемировая тенденция роста онкологической заболеваемости. Сегодня наш регион имеет все необходимое для формирования пилотного центра компетенций в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных отечественных разработок. Считаю это соглашение значимым вкладом в повышение качества жизни уральцев и наших граждан из других регионов страны, в приумножение человеческого капитала», — сказал Евгений Куйвашев.Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний будет создан на принципах государственно-частного партнерства. Его оснастят современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе позволит существенно сократить смертность от онкологических заболеваний на Урале.«Реализация проекта позволит повысить доступность услуг ядерной медицины для жителей Свердловской области и близлежащих регионов, поднять качество диагностики и лечения на новый уровень, а также будет способствовать развитию научного потенциала Уральского федерального округа», — сказал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко.Соглашение также предполагает сотрудничество сторон при подготовке специалистов в области ядерной медицины, содействие в развитии научно-технического, образовательного и производственного потенциала региона, внедрении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере ядерной медицины.«По мнению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, создание центра в Екатеринбурге — это один из шагов навстречу современной персонифицированной медицине, какой она должна быть. По оценке экспертов, комплекс мероприятий позволит спасать жизни от полутора до двух тысяч человек в год», — сообщает департамент информполитики Свердловской области.Также на выставке «Иннопром-2018» ГК «Росатом» представила первый отечественный промышленный 3D-принтер для металлических изделий, который планируется использовать и для медицинских целей.«Принтер дает новые возможности, в том числе, выпуска продукции для медицинской отрасли — имплантатов и протезов. В конце текущего года мы запустим серийное производство таких принтеров в Новоуральске. Эта площадка, где расположены наши предприятия — АО «Уральский электрохимический комбинат» и НПО «Центротех», — является одной из серьезных точек роста в сфере развития аддитивных технологий и новых бизнесов в целом», — отметил старший вице-президент по развитию новых бизнесов топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев.По словам экспертов, структуры Росатома сегодня готовы в самой ближайшей перспективе выпустить инновационную продукцию, востребованную в медицинской отрасли. Сотрудничество атомных предприятий с властями Свердловской области, научными и отраслевыми организациями обеспечит уральцам возможность получения своевременной медицинской помощи на самом высоком технологическом уровне.