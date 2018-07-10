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Росатом представил новые направления на «Иннопроме-2018»
10 июль 2018 (18:05)
В Свердловской области к 2020 году появится Центр ядерной медицины полного цикла, где пациенты смогут получать онкологическую помощь от диагностики до лечения и мониторинга. Соответствующее соглашение о намерениях на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2018» в Екатеринбурге 10 июля подписали губернатор региона Евгений Куйвашев, генеральный директор «Русатом Хэлскеа» (входит в ГК «Росатом») Денис Чередниченко, представитель «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин и ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
«Одним из главных вызовов является общемировая тенденция роста онкологической заболеваемости. Сегодня наш регион имеет все необходимое для формирования пилотного центра компетенций в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных отечественных разработок. Считаю это соглашение значимым вкладом в повышение качества жизни уральцев и наших граждан из других регионов страны, в приумножение человеческого капитала», — сказал Евгений Куйвашев.
Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний будет создан на принципах государственно-частного партнерства. Его оснастят современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе позволит существенно сократить смертность от онкологических заболеваний на Урале.
«Реализация проекта позволит повысить доступность услуг ядерной медицины для жителей Свердловской области и близлежащих регионов, поднять качество диагностики и лечения на новый уровень, а также будет способствовать развитию научного потенциала Уральского федерального округа», — сказал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко.
Соглашение также предполагает сотрудничество сторон при подготовке специалистов в области ядерной медицины, содействие в развитии научно-технического, образовательного и производственного потенциала региона, внедрении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере ядерной медицины.
«По мнению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, создание центра в Екатеринбурге — это один из шагов навстречу современной персонифицированной медицине, какой она должна быть. По оценке экспертов, комплекс мероприятий позволит спасать жизни от полутора до двух тысяч человек в год», — сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Также на выставке «Иннопром-2018» ГК «Росатом» представила первый отечественный промышленный 3D-принтер для металлических изделий, который планируется использовать и для медицинских целей.
«Принтер дает новые возможности, в том числе, выпуска продукции для медицинской отрасли — имплантатов и протезов. В конце текущего года мы запустим серийное производство таких принтеров в Новоуральске. Эта площадка, где расположены наши предприятия — АО «Уральский электрохимический комбинат» и НПО «Центротех», — является одной из серьезных точек роста в сфере развития аддитивных технологий и новых бизнесов в целом», — отметил старший вице-президент по развитию новых бизнесов топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев.
По словам экспертов, структуры Росатома сегодня готовы в самой ближайшей перспективе выпустить инновационную продукцию, востребованную в медицинской отрасли. Сотрудничество атомных предприятий с властями Свердловской области, научными и отраслевыми организациями обеспечит уральцам возможность получения своевременной медицинской помощи на самом высоком технологическом уровне.
«Одним из главных вызовов является общемировая тенденция роста онкологической заболеваемости. Сегодня наш регион имеет все необходимое для формирования пилотного центра компетенций в сфере диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием перспективных отечественных разработок. Считаю это соглашение значимым вкладом в повышение качества жизни уральцев и наших граждан из других регионов страны, в приумножение человеческого капитала», — сказал Евгений Куйвашев.
Центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний будет создан на принципах государственно-частного партнерства. Его оснастят современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе позволит существенно сократить смертность от онкологических заболеваний на Урале.
«Реализация проекта позволит повысить доступность услуг ядерной медицины для жителей Свердловской области и близлежащих регионов, поднять качество диагностики и лечения на новый уровень, а также будет способствовать развитию научного потенциала Уральского федерального округа», — сказал генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Денис Чередниченко.
Соглашение также предполагает сотрудничество сторон при подготовке специалистов в области ядерной медицины, содействие в развитии научно-технического, образовательного и производственного потенциала региона, внедрении результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере ядерной медицины.
«По мнению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, создание центра в Екатеринбурге — это один из шагов навстречу современной персонифицированной медицине, какой она должна быть. По оценке экспертов, комплекс мероприятий позволит спасать жизни от полутора до двух тысяч человек в год», — сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Также на выставке «Иннопром-2018» ГК «Росатом» представила первый отечественный промышленный 3D-принтер для металлических изделий, который планируется использовать и для медицинских целей.
«Принтер дает новые возможности, в том числе, выпуска продукции для медицинской отрасли — имплантатов и протезов. В конце текущего года мы запустим серийное производство таких принтеров в Новоуральске. Эта площадка, где расположены наши предприятия — АО «Уральский электрохимический комбинат» и НПО «Центротех», — является одной из серьезных точек роста в сфере развития аддитивных технологий и новых бизнесов в целом», — отметил старший вице-президент по развитию новых бизнесов топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Юрий Кудрявцев.
По словам экспертов, структуры Росатома сегодня готовы в самой ближайшей перспективе выпустить инновационную продукцию, востребованную в медицинской отрасли. Сотрудничество атомных предприятий с властями Свердловской области, научными и отраслевыми организациями обеспечит уральцам возможность получения своевременной медицинской помощи на самом высоком технологическом уровне.
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