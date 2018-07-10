Новости дня

Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха вредными веществами в районе пожара на Эльмаше

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Специалисты Роспотребнадзора проверили содержание вредных веществ в атмосферном воздухе в районе сгоревшего сегодня утром складского комплекса на улице Совхозной в Екатеринбурге.



По результатам исследований, рядом с жилыми домами нет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола и сажи).



Напомним, сегодня рано утром в Екатеринбурге загорелся склад трансформаторных масел, расположенный по адресу улица Совхозная, 20. Площадь возгорания достигала 800 кв. м., горение сопровождалось сильным задымлением. Спасателям потребовалось три часа, чтобы потушить пожар.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: