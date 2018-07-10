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Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха вредными веществами в районе пожара на Эльмаше
10 июль 2018 (18:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Специалисты Роспотребнадзора проверили содержание вредных веществ в атмосферном воздухе в районе сгоревшего сегодня утром складского комплекса на улице Совхозной в Екатеринбурге.
По результатам исследований, рядом с жилыми домами нет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола и сажи).
Напомним, сегодня рано утром в Екатеринбурге загорелся склад трансформаторных масел, расположенный по адресу улица Совхозная, 20. Площадь возгорания достигала 800 кв. м., горение сопровождалось сильным задымлением. Спасателям потребовалось три часа, чтобы потушить пожар.
По результатам исследований, рядом с жилыми домами нет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ (оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола и сажи).
Напомним, сегодня рано утром в Екатеринбурге загорелся склад трансформаторных масел, расположенный по адресу улица Совхозная, 20. Площадь возгорания достигала 800 кв. м., горение сопровождалось сильным задымлением. Спасателям потребовалось три часа, чтобы потушить пожар.
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