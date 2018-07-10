Развитию Академического придали импульс

На полях международной выставки «Иннопром-2018» 10 июля 2018 года было подписано соглашение, которое придаст дополнительные темпы развития района Академический в Екатеринбурге. Подписи в документе поставили глава горадминистрации Александр Якоб и генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.Само соглашение было подписано на стенде муниципалитета на площадке выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Стороны выразили желание продолжить сотрудничество на условиях муниципально-частного партнерства. Такое партнерство, как полагает Станислав Киселев, принесет пользу и Академическому, и всему городу в целом.По условиям договоренности, район будет одновременно прирастать жильем и инфраструктурой. В частности, на территории Академического появятся еще две школы и четыре дошкольных учреждения. Помимо этого, предусмотрено развитие досуговых зон и развитие городской среды, в том числе новые парки и скверы. Стороны обсудили также планы по прокладке трамвайной линии от улицы Татищева до проспекта Сахарова.«То, что сегодня мы подписали это соглашение, говорит о том, что администрация видит в нас надежного партнера. Без этого партнерства мы бы не смогли столько сделать. Соглашение позволяет и дальше расширять район Академический, причем новыми темпами, рассчитывая на то, что Академический станет площадкой для реализации всех новаций в сфере жилищного строительства, всех задач, которые сегодня ставит, в том числе, город Екатеринбург», — прокомментировал подписание соглашения Станислав Киселев.Ранее генеральный директор компании «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин заявил, что в районе с 2019 года ежегодно планируется строить и продавать около 150 тыс. кв. м.Отметим, что за несколько дней до подписания соглашения между муниципалитетом и ГК «КОРТРОС» депутаты свердловского Заксобрания проинспектировали введенные в эксплуатацию и строящиеся объекты Академического.После осмотра района депутаты пришли к выводу, что развитие территории должно быть продолжено в интересах города и всей области.На сегодняшний день представители власти и бизнеса с уверенностью называют район Академический территорией опережающего развития. В первую очередь это обусловлено популярностью района среди покупателей на рынке новостроек и вторичного жилья Екатеринбурга. По своим масштабам это крупнейший градостроительный проект в Европе.Общая территория Академического составляет 1,3 тыс. га, она рассчитана на 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м., объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4,2 млн кв. м. К примеру, уже возведены четыре школы, девять ДОУ, детская поликлиника. В ближайшее время планируется введение в эксплуатацию станции скорой помощи.Развитие Академического идет по нескольким направлениям: безопасность, транспортная доступность, спорт, реализация социальных проектов. В частности, ведется всесторонняя подготовка к созданию медицинского кластера, в состав которого войдут лечебные и образовательные учреждения. Одновременно с этим район является передовым для города по формированию комфортной и общедоступной городской среды.