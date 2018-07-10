Новости дня

ГУП СО «Фармация» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при хранении лекарственных препаратов

10 июль 2018 (15:24)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Шалинском районе прокуратура провела проверку в аптеке № 30, которая находится в ведении ГУП Свердловской области «Фармация».

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что лекарственные препараты хранятся с нарушением температурного режима, влажная уборка в помещениях не проводится, а журналы, где должны регистрироваться параметры температуры и влажности, не заполняются», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки надзорное ведомство направило в Арбитражный суд Свердловской области заявление о привлечении к административной ответственности ГУП Свердловской области «Фармация».

Суд, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал предприятие на 100 тыс. руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: