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ГУП СО «Фармация» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения при хранении лекарственных препаратов
10 июль 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Шалинском районе прокуратура провела проверку в аптеке № 30, которая находится в ведении ГУП Свердловской области «Фармация».
«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что лекарственные препараты хранятся с нарушением температурного режима, влажная уборка в помещениях не проводится, а журналы, где должны регистрироваться параметры температуры и влажности, не заполняются», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки надзорное ведомство направило в Арбитражный суд Свердловской области заявление о привлечении к административной ответственности ГУП Свердловской области «Фармация».
Суд, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал предприятие на 100 тыс. руб.
«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что лекарственные препараты хранятся с нарушением температурного режима, влажная уборка в помещениях не проводится, а журналы, где должны регистрироваться параметры температуры и влажности, не заполняются», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки надзорное ведомство направило в Арбитражный суд Свердловской области заявление о привлечении к административной ответственности ГУП Свердловской области «Фармация».
Суд, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовал предприятие на 100 тыс. руб.
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