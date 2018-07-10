Кризис

Реальный эффективный курс рубля в I полугодии 2018 года снизился на 5%

Реальный эффективный курс рубля к долл. США и евро снизился в I полугодии 2018 года на 5%, говорится в материалах ЦБ РФ.



В июне 2018 года этот показатель вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.



По отношению к долл. США реальный курс рубля снизился на 0,7% по итогам июня 2018 года, к евро — вырос на 0,9%.

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