Кризис

Реальный эффективный курс рубля в I полугодии 2018 года снизился на 5%

10 июль 2018 (15:11)

Реальный эффективный курс рубля к долл. США и евро снизился в I полугодии 2018 года на 5%, говорится в материалах ЦБ РФ.

В июне 2018 года этот показатель вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

По отношению к долл. США реальный курс рубля снизился на 0,7% по итогам июня 2018 года, к евро — вырос на 0,9%.

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