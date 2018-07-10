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Реальный эффективный курс рубля в I полугодии 2018 года снизился на 5%
10 июль 2018 (15:03)
УрБК, Москва, 10.07.2018. Реальный эффективный курс рубля к долл. США и евро снизился в I полугодии 2018 года на 5%, говорится в материалах ЦБ РФ.
В июне 2018 года этот показатель вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
По отношению к долл. США реальный курс рубля снизился на 0,7% по итогам июня 2018 года, к евро — вырос на 0,9%.
В июне 2018 года этот показатель вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
По отношению к долл. США реальный курс рубля снизился на 0,7% по итогам июня 2018 года, к евро — вырос на 0,9%.
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