Новости дня
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение в переулке Переходном для прокладки сетей
10 июль 2018 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение транспорта по переулку Переходному, чтобы проложить по его оси водопроводную и канализационную коммуникации. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.
«Строительство сетей начнется 13 июля и будет вестись до 8 августа по всей длине переулка Переходного от улицы Белинского до улицы Луганской. В течение всего этого периода движение транспорта в зоне проведения строительных работ будет закрыто, а автомобилистам придется объезжать закрытый участок по соседним улицам Циолковского, Белинского, Саввы Белых и по дублеру улицы Машинной», — говорится в сообщении.
После завершения строительной части работ в переулке Переходном коммунальщики восстановят асфальтобетонное покрытие его проезжей части и выполнят необходимое благоустройство на примыкающей к ней территории. Движение транспорта по переулку Переходному возобновится с 9 августа.
«Строительство сетей начнется 13 июля и будет вестись до 8 августа по всей длине переулка Переходного от улицы Белинского до улицы Луганской. В течение всего этого периода движение транспорта в зоне проведения строительных работ будет закрыто, а автомобилистам придется объезжать закрытый участок по соседним улицам Циолковского, Белинского, Саввы Белых и по дублеру улицы Машинной», — говорится в сообщении.
После завершения строительной части работ в переулке Переходном коммунальщики восстановят асфальтобетонное покрытие его проезжей части и выполнят необходимое благоустройство на примыкающей к ней территории. Движение транспорта по переулку Переходному возобновится с 9 августа.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге на неделю перекроют движение по улице Титова
- В Екатеринбурге закрыли движение транспорта по улице Менжинского
- В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Цвиллинга
- В Екатеринбурге до 15 октября перекрыто движение по переулку Переходному
- Движение транспорта по переулку Переходному будет закрыто почти на месяц