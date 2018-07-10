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В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение в переулке Переходном для прокладки сетей

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение транспорта по переулку Переходному, чтобы проложить по его оси водопроводную и канализационную коммуникации. Об этом говорится в сообщении на сайте муниципалитета.



«Строительство сетей начнется 13 июля и будет вестись до 8 августа по всей длине переулка Переходного от улицы Белинского до улицы Луганской. В течение всего этого периода движение транспорта в зоне проведения строительных работ будет закрыто, а автомобилистам придется объезжать закрытый участок по соседним улицам Циолковского, Белинского, Саввы Белых и по дублеру улицы Машинной», — говорится в сообщении.



После завершения строительной части работ в переулке Переходном коммунальщики восстановят асфальтобетонное покрытие его проезжей части и выполнят необходимое благоустройство на примыкающей к ней территории. Движение транспорта по переулку Переходному возобновится с 9 августа.

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