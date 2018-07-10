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В Екатеринбурге в суд передано дело об обрушении потолка в доме после капремонта

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в некачественном проведении работ по капитальному ремонту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, 24 мая 2016 года между Региональным фондом содействия капремонту и проектной компанией был заключен договор на разработку проектной документации для проведения работ, в том числе дома № 16а в переулке Суворовский.



На данном объекте необходимо было выполнить усиление и частичную замену балок чердачного перекрытия с подшивкой гипсокартонными листами и окраской. 1 декабря 2017 года Фонд капремонта и ООО «ЭнТиС-Учет» заключили договор на выполнение работ. В перечень был включен ремонт крыши, утепление чердачного перекрытия в этом доме.



ООО «ЭнТиС-Учет», в свою очередь, заключило с ООО «Компания СК» договор, согласно которому последний принимает на себя обязательство своими силами и за свой счет выполнить комплекс работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома № 16а в переулке Суворовский в Екатеринбурге. Цепочка по проведению работ замкнулась на обвиняемом. Предприниматель нанял трех человек, которые не имели никаких знаний для проведения подобных работ.



По поручению нанимателя с крыши были демонтированы асбестоцементные листы. Затем рабочие выгрузили все материалы на балки чердачных перекрытий, что привело к увеличению нагрузки на одну из балок чердачного перекрытия.



В результате 15 февраля 2018 года обрушились потолочные перекрытия в квартире № 12. Также были повреждены перекрытия в квартире № 9. Три жильца из-за обрушения получили травмы.



Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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