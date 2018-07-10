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Госинспекция труда Свердловской области оштрафовала РЖД на 135 тыс. рублей за отсутствие обуви у монтеров пути

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Госинспекция труда Свердловской области оштрафовала ОАО «РЖД» на 135 тыс. руб. за нарушения охраны труда в Путевой машинной станции 169. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



«В нарушение Трудового кодекса Российской Федерации работодателем на протяжении длительного времени не были предоставлены средства индивидуальной защиты (специальная обувь) монтерам пути, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда», ― пояснили в надзорном органе.



Прокуратура возбудила в отношении РЖД административное дело по части 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации», а штраф выписала Госинспекция труда.



Кроме того, прокурор внес представление руководителю организации с требованием устранить нарушения.

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