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Группа ЧТПЗ и Фонд новых форм развития образования подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2018» Группа ЧТПЗ и Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития образования» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров и генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, соглашение будет способствовать разработке и внедрению современных образовательных программ, а также содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации творческого научно-технического потенциала российской молодежи.



Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет создание в Первоуральске детского технопарка «Кванториум ЧТПЗ» — площадки, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, нацеленной на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Предполагается, что технопарк будет размещен на площадке «Инновационного культурного центра» (ИКЦ).



«Детский технопарк «Кванториум» — это «школа» нового типа мышления: инженерного, изобретательского, командного, креативного, внедряющая эффективные модели образования, доступные для тиражирования во всех регионах страны. Мы создаем условия для того, чтобы дети умели не только использовать современные технологии, но и принимать участие в их разработке. Важно развивать и поддерживать научно-техническое творчество детей вместе с представителями реального сектора экономики в рамках государственно-частного партнерства. Группа ЧТПЗ является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции. Уверена, что вместе мы сможем создать необходимые условия для предоставления качественного дополнительного образования нашим детям», — рассказала генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.



Председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров подчеркнул, что компания заинтересована в создании «Кванториума» на площадке «Инновационного культурного центра».



«Это позволит усилить положительный эффект от уже существующего сотрудничества между профильными кружками детского творчества в регионе, найти индивидуальный подход к всестороннему развитию талантливых детей, а также повысить доступность передового образования для жителей региона. Кроме того, создание технопарка «Кванториум» в ИКЦ позволит повысить эффективность программы «Уральская инженерная школа», — отметил Андрей Комаров.

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