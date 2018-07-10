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В Екатеринбурге полностью потушен пожар на складах с моторным маслом

10 июль 2018 (13:02)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. В Екатеринбурге спасатели полностью потушили открытое пламя на складах с моторным маслом на улице Совхозной в микрорайоне Эльмаш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Огонь был ликвидирован к 10.46. В настоящее время на месте происшествия проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Причину возгорания устанавливают эксперты испытательной лаборатории и пожарные дознаватели.

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