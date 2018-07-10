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Авиакомпания «Уральские авиалинии» презентовала свой стенд на «Иннопроме-2018»

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в девятый раз принимает участие в международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая продлится по 12 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба перевозчика.



В 2018 году в рамках общей темы выставки «Цифровое производство» авиакомпания презентовала обновленную систему бронирования на собственном официальном сайте www.uralairlines.com, дополнительные сервисы для мобильного приложения UralAirlines, внедрение новой платформы Airline Data Model от корпорации Oracle для обеспечения лучшего сервиса пассажиров.



На стенде «Уральских авиалиний» гости выставки смогут ознакомиться с маршрутной сетью авиакомпании и новинками летнего сезона, узнать о новых услугах, приобрести фирменные сувениры и полезные аксессуары для путешествий. Кроме того, традиционная зона сэлфи в компании бортпроводниц авиакомпании в этом году позволит посетителям делать 3D фотографии и сразу загружать их в свой смартфон.



С 9 по 12 июля команда «Уральских авиалиний» приглашает всех на стенд 2А, расположенный в павильоне № 3 Екатеринбург-ЭКСПО.

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