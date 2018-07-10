Кризис

АКРА оценило снижение доходов россиян из-за санкций и контрсанкций в 2-3 процентных пункта

Действие санкций и контрсанкций в 2014-2018 годах привело к снижению доходов россиян на 2-3 процентных пункта (п.п.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



В среднесрочной перспективе введение санкций повлияло на рост экономики России не так значительно, заключили аналитики. Так, рост ВВП России за 2014-2018 годы составил 3%, потери из-за санкций — 0,2 п.п.



«Санкции нельзя назвать ключевым сдерживающим фактором экономического роста в России в среднесрочной перспективе. Потенциал роста экономики страны в период с 2017 по 2018 год АКРА оценивает в 1,5%, и фактический показатель уже близок к этому уровню», — приводит «РИА Новости» выдержку из исследования АКРА.



Поэтому даже в случае отмены санкций среднесрочный рост экономики России вряд ли существенно ускорится, считают в АКРА. Вместе с тем аналитики отмечают, что негативное влияние санкций может оказать больший эффект в долгосрочной перспективе. Основные барьеры для более быстрого роста, который был бы возможен в отсутствие санкционного режима, ― это отмена совместных технологических проектов, снижение экспорта алюминия и добычи нефти и газа, говорится в обзоре рейтингового агентства.

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