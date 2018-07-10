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Пожар на складах с моторным маслом в Екатеринбурге локализован
10 июль 2018 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Спасателям удалось остановить распространение огня на горящих складах с автомаслом в микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Тушение пожара продолжается. На месте работают 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складах на улице Совхозной составила 800 кв. м.
«Тушение пожара продолжается. На месте работают 19 единиц пожарно-спасательной техники и более 70 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складах на улице Совхозной составила 800 кв. м.
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