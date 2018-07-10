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В компании «Огнеупор» Группы ММК завершили капремонт технологической линии вращающейся печи

УрБК, Магнитогорск, 10.07.2018. В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (организация Группы ПАО «ММК») с опережением запланированных сроков завершили капитальный ремонт технологической линии вращающейся печи № 2. Об этом сообщает управление информации и общественных связей Группы ММК.



На главном производственном объекте цеха обжигают шамот, из которого прессуются огнеупорные изделия. К капитальному ремонту приступили в конце апреля, согласно графику, работы должны были закончить за 45 дней. При этом заранее запаслись кусковым шамотом, чтобы не оставить на период ремонта без огнеупоров Магнитогорский металлургический комбинат (основного потребителя продукции) и сторонних заказчиков.



Все работы подрядчик закончил до 5 июня. Затем специалисты цеха по ремонту металлургических печей Объединенной сервисной компании выполнили футеровку печи.



В цехе шамотных изделий (ЦШИ) установлены две вращающиеся печи, в которых глина с конвейера проходит обжиг и становится шамотом — главным заполнителем для огнеупорных кирпичей, которыми футеруются основные сталеплавильные агрегаты. Когда загружены обе печи, ЦШИ ежемесячно обжигает почти 10 тыс. т кускового шамота.



«Огнеупор» производит около 12 тыс. т алюмосиликатных огнеупоров в месяц, номенклатура изделий ЦШИ для металлургических производств насчитывает более 890 типоразмеров. В конце прошлого года в цехе шамотных изделий был выполнен капитальный ремонт вращающейся печи № 1.

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