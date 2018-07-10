Дайджест

Трамп назвал своих подчиненных «глупыми людьми»

10 июль 2018 (10:32)

Президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников своей администрации в глупости, сообщает «Газета.Ru».

Об этом Трамп сказал, комментируя выступления подчиненных против его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отмечается, такие слова Трамп сказал в марте этого года по время телефонного разговора с Путиным, в котором он поздравил российского коллегу с победой на выборах.

«Это глупые люди; вы не должны их слушать», — заявил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь».

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