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Трамп назвал своих подчиненных «глупыми людьми»

Президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников своей администрации в глупости, сообщает «Газета.Ru».



Об этом Трамп сказал, комментируя выступления подчиненных против его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.



Как отмечается, такие слова Трамп сказал в марте этого года по время телефонного разговора с Путиным, в котором он поздравил российского коллегу с победой на выборах.



«Это глупые люди; вы не должны их слушать», — заявил Трамп.



Ранее Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь».

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