Дайджест
Трамп назвал своих подчиненных «глупыми людьми»
10 июль 2018 (10:32)
Президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников своей администрации в глупости, сообщает «Газета.Ru».
Об этом Трамп сказал, комментируя выступления подчиненных против его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как отмечается, такие слова Трамп сказал в марте этого года по время телефонного разговора с Путиным, в котором он поздравил российского коллегу с победой на выборах.
«Это глупые люди; вы не должны их слушать», — заявил Трамп.
Ранее Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь».
Об этом Трамп сказал, комментируя выступления подчиненных против его беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как отмечается, такие слова Трамп сказал в марте этого года по время телефонного разговора с Путиным, в котором он поздравил российского коллегу с победой на выборах.
«Это глупые люди; вы не должны их слушать», — заявил Трамп.
Ранее Трамп рассказал, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь».
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