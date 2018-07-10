Дайджест
Илон Маск привез в Таиланд субмарину для спасения детей из пещеры
10 июль 2018 (10:30)
Американский инженер и предприниматель Илон Маск доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей, заблокированных в пещере, сообщает ТАСС.
Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Испытания аппарата, который изобретатель предложил использовать для спасения школьников в Таиланде, начались в воскресенье.
«Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый», — написал предприниматель.
Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина достаточно легкая, чтобы ее сопровождали два дайвера.
В понедельник спасатели в Таиланде завершили вторую стадию эвакуации 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг. Как сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, внутри остаются пять человек — четверо школьников из футбольной команды и их тренер.
Маск лично присутствовал в момент тестирования субмарины. Испытания аппарата, который изобретатель предложил использовать для спасения школьников в Таиланде, начались в воскресенье.
«Только что вернулся из пещеры номер 3. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она состоит из частей ракеты и называется «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она понадобится в будущем. Таиланд такой красивый», — написал предприниматель.
Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволяет ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина достаточно легкая, чтобы ее сопровождали два дайвера.
В понедельник спасатели в Таиланде завершили вторую стадию эвакуации 13 человек, которые более двух недель назад оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг. Как сообщил на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, внутри остаются пять человек — четверо школьников из футбольной команды и их тренер.
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