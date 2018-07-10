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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на 10 июля
10 июль 2018 (10:28)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2018. Синоптики вновь прогнозируют ухудшение погодных условий в Свердловской области. Как сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 10 июля в регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер.
«Днем 10 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей сохранятся грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более», ― предупреждают в Свердловском Гидрометцентре.
В связи с неблагополучным прогнозом в ФКУ «Уралуправтодор» рекомендуют водителям транспортных средств ограничить скорость на дорогах.
«В целях недопущения аварийных ситуаций, ДТП, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия», ― сообщили в ведомстве.
«Днем 10 июля в отдельных районах Свердловской и Челябинской областей сохранятся грозы, град, местами крупный, в горных районах очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с и более», ― предупреждают в Свердловском Гидрометцентре.
В связи с неблагополучным прогнозом в ФКУ «Уралуправтодор» рекомендуют водителям транспортных средств ограничить скорость на дорогах.
«В целях недопущения аварийных ситуаций, ДТП, заторов, перерывов в движении, снижения риска их возникновений и смягчения возможных последствий ФКУ «Уралуправтодор» рекомендует водителям вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, учитывая дорожные и метеорологические условия», ― сообщили в ведомстве.
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